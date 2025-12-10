Break the Ordinary: Ταξίδι ανακάλυψης στην Ακτή Ελεφαντοστού
Απόδραση σε μία μακρινή χώρα, που στέλνει με αγάπη και φροντίδα τους καρπούς της μέχρι τα μέρη μας.
Στους τόπους όπου τα κακαόδεντρα σκεπάζουν τον ορίζοντα και η μυρωδιά της γης μπλέκεται με εκείνη του ώριμου καρπού, η Ακτή Ελεφαντοστού αφηγείται μια ιστορία που συνδέει τους ανθρώπους. Εδώ, το κακάο είναι κομμάτι του τρόπου ζωής: καθημερινότητα και παράδοση. Από τα χωριά της ενδοχώρας μέχρι τα πολύβουα παζάρια του Αμπιτζάν, η ζωή κινείται στον ρυθμό ενός καρπού που έθρεψε γενιές και συνεχίζει να δίνει ταυτότητα σε ολόκληρη τη χώρα.
Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής κακάο στον κόσμο. Εκατομμύρια οικογένειες εξαρτώνται από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή του, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί οι τοπικοί συνεταιρισμοί και οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που προωθούν τη βιώσιμη γεωργία. Στις φυτείες, νέοι και παλιοί αγρότες δουλεύουν με σεβασμό στη φύση και γνώση της γης, συνεχίζοντας μια παράδοση που στηρίζεται στην υπομονή, την επιμονή και την πίστη στην κοινότητα.
