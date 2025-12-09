Πώς η Σαουδική Αραβία χτίζει στρατηγικά τη νέα της θέση στον παγκόσμιο τουρισμό
Πώς η Σαουδική Αραβία χτίζει στρατηγικά τη νέα της θέση στον παγκόσμιο τουρισμό
Η άνοδος επισκεψιμότητας και το The Rig ενισχύουν τη νέα δυναμική της χώρας.
Η Σαουδική Αραβία εξελίσσεται σε μία από τις πιο απρόβλεπτες και πλέον δυναμικές δυνάμεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Παρά τις αρχικές προβλέψεις που δεν προμήνυαν τόσο θεαματική άνοδο, η χώρα κατέγραψε μια εντυπωσιακή αύξηση επισκεψιμότητας, η οποία την ανέδειξε σε σημαντικό σημείο αναφοράς του παγκόσμιου χάρτη.
Το 2024 υποδέχθηκε 30 εκατ. ξένους τουρίστες 116 εκατ. επισκέπτες, ενώ καταγράφηκαν και 86 εκατ. ταξιδιωτικές μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Οι επιδόσεις αυτές υπερέβησαν κατά πολύ τους στόχους του Vision 2030, με αποτέλεσμα η στρατηγική της να αναπροσαρμόζεται πλέον προς ακόμη υψηλότερους στόχους έως το 2030. Η ανάπτυξη προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτικών ροών που περιλαμβάνουν τον θρησκευτικό τουρισμό, τον τουρισμό αναψυχής και το ταξίδι για επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της χώρας ως ανερχόμενου παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο.
