Κερδίστε ταξίδια για δύο σε Παρίσι και Σεβίλλη τον Δεκέμβριο
Ένας μήνας γεμάτος αποδράσεις, δώρα και εκπλήξεις.
Μοναδικά δώρα, ταξίδια και αξέχαστες εμπειρίες θα βρουν όλο τον Δεκέμβρη οι πελάτες της COSMOTE TELEKOM στο πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments. Μέσα από το app της COSMOTE TELEKOM οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς και να διεκδικήσουν απίθανα δώρα, αξιοποιώντας τις «καρδιές» που έχουν συλλέξει μέσα από διάφορες ενέργειες (όπως με καθημερινές επισκέψεις στο app, πληρωμές λογαριασμών ή/και ανανεώσεις υπολοίπων με Payzy μέσω του app, παραγγελίες από το BOX Delivery, ανανέωση ασφάλειας στο COSMOTE Insurance κ.ά.).
Moments Advent Calendar: Κάθε μέρα και μια γιορτή
Για όλο τον Δεκέμβρη, το Moments Advent Calendar φέρνει κάθε μέρα εκπλήξεις. Από δωροεπιταγές έως 1.000€, μέχρι ταξίδια και εμπειρίες, κάθε μέρα ο Αϊ-Βασίλης επιφυλάσσει στους συμμετέχοντες και κάτι διαφορετικό. Ενδεικτικά:
Ταξίδι για 2 στη Σεβίλλη
Ένα 2ημερο ταξίδι για δύο άτομα σε πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο της μαγευτικής Σεβίλλης, μια πόλη γεμάτη ιστορία, χρώμα και ατμόσφαιρα, μπορούν να διεκδικήσουν οι χρήστες του Magenta Moments. Το ταξίδι περιλαμβάνει εισιτήρια για το Tablao Flamenco de Las Setas, όπου θα ζήσουν από κοντά τον παλμό του αυθεντικού φλαμένκο, αλλά και ξενάγηση στον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Σεβίλλης και το εμβληματικό Giralda, με θέα που κόβει την ανάσα. Μια εμπειρία γεμάτη πολιτισμό, γεύσεις, ρυθμό και ισπανική μαγεία. Οι συμμετοχές παραμένουν ανοιχτές μέχρι τις14 Δεκεμβρίου.
