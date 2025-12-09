7 παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες αγορές στην Ευρώπη για το 2025
7 παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες αγορές στην Ευρώπη για το 2025
Γιορτινή ατμόσφαιρα, δώρα, γλυκίσματα και ζεστές στιγμές για μικρούς και μεγάλους.
Χριστούγεννα είναι μια ζεστή σοκολάτα στο χέρι, ένα κασκόλ τυλιγμένο στον λαιμό μας και τα λαμπιόνια στα φωτισμένα μαγαζιά της πόλης μας. Χριστούγεννα είναι επίσης τα ταξίδια στις κρύες χώρες της Ευρώπης, με πρωινό περπάτημα στα αξιοθέατα και απογευματινή βόλτα στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.
Παρίσι- La Défense
13 Νοεμβρίου- 28 Δεκεμβρίου 2025
Στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Παρισιού θα δείτε πολλά ξύλινα σπιτάκια με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Περίπου 300 στολισμένα σαλέ, ένα παγοδρόμιο και η καθημερινή παρουσία του Άγιου Βασίλη σας περιμένουν στον χώρο. Μπορείτε να αγοράσετε γαλλικά εδέσματα και γλυκά, από καθημερινές επιλογές μέχρι πιο προσεγμένα πιάτα. Η είσοδος στην αγορά είναι ελεύθερη, ενώ εισιτήρια ίσως χρειαστούν για το παγοδρόμιο, κάποια συναυλία ή θεματικές εκδηλώσεις, που προγραμματίζονται συχνά μέσα στον χώρο. Η La Défense είναι μια αρκετά μεγάλη αγορά και γι’ αυτό η καλύτερη επιλογή είναι να την επισκεφτείτε πρωί ή καθημερινές, όταν ο συνωστισμός είναι μικρότερος.
