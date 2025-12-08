H πιο απλή κίνηση για να μειώσετε τα καθημερινά έξοδα για καφέ και φαγητό
Ένα μικρό καθημερινό όφελος σε κάθε παραγγελία σας.
Έκπτωση 2€ για να παραγγείλουν το αγαπημένο τους φαγητό, καφέ ή ότι άλλο επιθυμούν από το BOX προσφέρει η COSMOTE TELEKOM καθημερινά σε όλους τους συνδρομητές της, για να κερδίζουν διπλά, και σε απόλαυση και σε οικονομία.
Μέσα από το app της COSMOTE TELEKOM, μπαίνοντας στο MAGENTA MOMENTS (στην ενότητα “Moments”) όλοι oι συνδρομητές της εταιρείας -σε σταθερή, κινητή, καρτοκινητή- κερδίζουν 2€ έκπτωση από την 1η κιόλας παραγγελία στο BOX, σε κάθε παραγγελία τους από τα χιλιάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στην ενέργεια.
Είτε έχουν όρεξη για pizza, σουβλάκι, burger, κρέπα, donuts, κινέζικο, θαλασσινά, μαγειρευτά, είτε θέλουν να παραγγείλουν τον καφέ τους ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. Κάθε κουπόνι ισχύει για 7 ημέρες, με ελάχιστη αξία παραγγελίας τα 7€. Η έκπτωση ισχύει μόνο με πληρωμή με κάρτα.
