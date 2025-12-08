H υγιεινή εναλλακτική των φετινών γιορτινών γλυκισμάτων
Γιορτινές, ελαφριές εναλλακτικές που χαρίζουν ισορροπία, απόλαυση και μικρές καθημερινές στιγμές χαράς.
Έφτασε ο Δεκέμβρης και μαζί του έφτασαν και οι γιορτές. Όχι μόνο εκείνες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά και όλες οι ονομαστικές εορτές του μήνα. Κεράσματα, γλυκά, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες και ένα σωρό ακόμη απλώνονται καθημερινά μπροστά μας, σε κουτιά και πιατέλες. Καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα δοκιμάσουμε από όλα ή αν θα κρατήσουμε το μέτρο, όπως προσπαθούμε να κάνουμε όλο τον χρόνο.
Στο γραφείο, κάθε μέρα μοιάζει με μια μικρή γιορτή. Τα κεράσματα από τους συναδέλφους πάνε κι έρχονται. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, προτιμώ να επιλέγω αυτό που με κάνει να νιώθω ανάλαφρη και γεμάτη ενέργεια, γι’ αυτό δοκιμάζω τα γλυκά με μέτρο. Ξέρω το σώμα μου και τις αντοχές του. Πόσα «όχι» να πεις όμως; Πόσο να κρατηθείς; Το γλυκό, ειδικά αυτή την εποχή, έχει τη δική του αξία. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Μοιράζονται όλοι το ίδιο γλυκό από την ίδια πιατέλα και μαζί με τη γεύση, μοιράζονται ευχές, απόψεις, σχέδια και πλάνα. Δεν θες να λείπεις από αυτή τη στιγμή σύνδεσης, από τη στιγμή που οι άνθρωποι πλησιάζουν ο ένας τον άλλον για να μιλήσουν: πρώτα για το γλυκό που δοκίμασαν και ύστερα για όλα τα υπόλοιπα.
