Ανεξερεύνητοι Τόποι: Μια διαδρομή στα Πράμαντα, στην καρδιά της Πίνδου
Ένας τόπος που κατάφερε να διατηρήσει την αυθεντικότητά του στο πέρασμα του χρόνου.
Η ομίχλη αγκαλιάζει τις κορυφές των Τζουμέρκων καθώς ο δρόμος σκαρφαλώνει προς τα Πράμαντα. Εδώ, στην καρδιά της Ηπείρου, η γη υψώνεται σε απότομες ορθοπλαγιές και σχηματίζει μια από τις πιο απόκρημνες ορεινές περιοχές της χώρας.
Στα 840 μέτρα, το χωριό στέκει αμφιθεατρικά στην αγκαλιά της Στρογγούλας, μιας κορυφής που φτάνει τα 2.112 μέτρα. Ο τόπος αυτός απευθύνεται σε όσους αναζητούν την αυθεντική ψυχή του ελληνικού βουνού, εκεί όπου η φύση επιβάλλει ακόμη τους δικούς της ρυθμούς και η ανθρώπινη παρουσία διαπραγματεύεται καθημερινά την αντοχή της. Η Αλπική ορογένεση, η γεωλογική διαδικασία που διαμόρφωσε τη λεκάνη της Μεσογείου πριν από εκατομμύρια χρόνια, άφησε εδώ το ίχνος της στις απότομες ασβεστολιθικές κορυφές και στα φαράγγια. Ο Άραχθος, ο ποταμός που διασχίζει τα βουνά, έχει χαράξει για χιλιάδες χρόνια το δικό του πέρασμα, δημιουργώντας ένα από τα εντυπωσιακά φαράγγια της Ελλάδας.
