5 διαχρονικοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για τις γιορτές
5 διαχρονικοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για τις γιορτές
Πυκνά ελατοδάση, απότομες πλαγιές, γραφικοί οικισμοί και απέραντη φύση συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για τις γιορτές
Η Πελοπόννησος προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για γιορτινές αποδράσεις σε σχετικά κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα. Πυκνά ελατοδάση, απότομες πλαγιές, πέτρινοι οικισμοί, ρέματα, λίμνες και ποταμοί συνθέτουν ένα ορεινό ανάγλυφο ιδανικό για ατμοσφαιρικά «κρύα» Χριστούγεννα.
Δημητσάνα
Η Δημητσάνα είναι από τους πιο αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς και όχι άδικα. Τα περίπου 950 μέτρα υψόμετρο, η αμφιθεατρική της θέση που βλέπει μέχρι Μεγαλόπολη, τα πέτρινα σπίτια της και οι ζεστοί ξενώνες της, αλλά και η πλούσια φύση γύρω της, την κάνουν ιδιαίτερα δημοφιλή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Δημητσάνα
Η Δημητσάνα είναι από τους πιο αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς και όχι άδικα. Τα περίπου 950 μέτρα υψόμετρο, η αμφιθεατρική της θέση που βλέπει μέχρι Μεγαλόπολη, τα πέτρινα σπίτια της και οι ζεστοί ξενώνες της, αλλά και η πλούσια φύση γύρω της, την κάνουν ιδιαίτερα δημοφιλή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα