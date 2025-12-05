Δυναμική η τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας σε επίπεδο ταξιδιωτικής κίνησης -Οι δύο σημαντικότερες αγορές της
Η περαιτέρω ανάπτυξή της απαιτεί επιστημονική προσέγγιση και στρατηγικό σχέδιο.
Η Αθήνα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά το θέμα των τουριστικών κλινών της σε κάθε κατηγορία καταλύματος και ως προς την ποσότητά τους και ως προς τη γεωγραφική τους κατανομή με βάση την ουσιαστική φέρουσα ικανότητα του προορισμού, τη γενική και ειδική υποδομή των δήμων και ένα ποιοτικότερο μοντέλο τουρισμού για την πόλη, που θα συνυπολογίζει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.
Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων-Αττικής και Αργοσαρωνικού κ. Ευγένιος Βασιλικός κατά τη διάρκεια της 55ης ετήσιας γενικής συνέλευσης της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Athens Capital Hotel- MGallery Collection.
Όπως τόνισε ο κ. Βασιλικός, η δυναμική της Αθήνας δεν αμφισβητείται, οι αριθμοί εμπνέουν αισιοδοξία, αλλά η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξή της απαιτεί επιστημονική προσέγγιση και στρατηγικό σχέδιο. Χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη προσπάθεια που γίνεται για τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου στις εγκαταστάσεις του Ταε κβον ντο στο Φάληρο. Κλειδί για την επόμενη μέρα της τουριστικής Αθήνας είναι το Ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισμό. Για τα ξενοδοχεία, υπογράμμισε ότι είναι ένας υπερφορολογημένος κλάδος παρ΄ ότι ο ιδιωτικός τομέας συνεχίζει να κάνει επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά το 2026 σημείωσε ότι λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στην τουριστική αγορά είναι δύσκολο να γίνουν από τώρα εκτιμήσεις. Παρά ταύτα τόνισε ότι μπορεί να είναι μία επίσης καλή χρονιά αν δεν υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα.
