3 κατοικίες προς πώληση στην Κεντρική Μακεδονία
Επενδυτικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν κατοικία σε περιοχές που προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής.
Στην Κεντρική Μακεδονία, τρία ακίνητα από διαφορετικές περιοχές παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους αναζητούν κατοικία ή εξετάζουν μια μελλοντική αξιοποίηση. Μια μονοκατοικία στην Πιερία, μια μεζονέτα στον αστικό ιστό της Καλαμαριάς και ένα ακίνητο με δυνατότητα ανάπτυξης στην Πέλλα συνθέτουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των επιλογών που υπάρχουν σήμερα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Κάθε ακίνητο καλύπτει άλλες ανάγκες και διαφορετικούς τρόπους χρήσης.
Καθώς η εικόνα της αγοράς κατοικίας εξελίσσεται και νέες περιοχές αποκτούν ενδιαφέρον, τα τρία αυτά ακίνητα αποτυπώνουν τις κατευθύνσεις που διαμορφώνονται: από ιδιοκτησίες με μεγαλύτερη έκταση γης έως κατοικίες μέσα στον αστικό ιστό. Οι δυνατότητες αξιοποίησης και η θέση τους αποτελούν βασικά στοιχεία για όσους εξετάζουν είτε μια προσωπική επιλογή κατοικίας είτε μια επένδυση με σταθερές προοπτικές.
