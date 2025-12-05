Taste & Drive: Road Trip στην Ορεινή Ναυπακτία για τη Γιορτή Κάστανου στην Άνω Χώρα
Είναι κάποιες αναμνήσεις που μένουν ζωντανές μέσα μας, σαν εικόνες παιδικών χρόνων, γεμάτες θαλπωρή.
Θυμάμαι τις εκδρομές στα ορεινά με την οικογένεια, τα καλάθια για τα κάστανα και τα γελάκια στο φθινοπωρινό φως. Σήμερα, ως ενήλικας, επιστρέφω στην Άνω Χώρα της Ορεινής Ναυπακτίας όχι για να ξαναζήσω εκείνες τις στιγμές, αλλά για να τις γεμίσω με νέες εμπειρίες: να ανακαλύψω τα μέρη, να μιλήσω με τους ανθρώπους και να ζήσω την παράδοση και τη φύση με όλες τις αισθήσεις.
Το οδοιπορικό: Αθήνα-Ορεινή Ναυπακτία
Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από την Avis, και το ταξίδι προς την Ορεινή Ναυπακτία έγινε μέρος της εμπειρίας. Το αυτοκίνητο, ένα καινούργιο BMW X2 με την ασφάλεια και την τεχνολογία του, μας επέτρεψε να κινηθούμε άνετα τόσο στο εθνικό δίκτυο όσο και σε ένα επαρχιακό δίκτυο με πολλές στροφές και ανηφόρες. Κάθε χιλιόμετρο προσέφερε νέες εικόνες φθινοπωρινής φύσης και η Avis φρόντισε για όλη την εμπειρία του ταξιδιού, καθιστώντας το οδοιπορικό ομαλό και ευχάριστο. Η διαδρομή δεν ήταν απλά μετακίνηση, αλλά εμπειρία: κάθε στροφή, κάθε πλαγιά και κάθε μικρό χωριό αποτέλεσε στάση για φωτογραφίες, για σύντομες περιπλανήσεις και για να απολαύσουμε την αλλαγή του τοπίου.
Aυτό είναι το Taste & Drive.
