Η νέα ταυτότητα των αμερικανικών μοτέλ που μαγνητίζει τον σύγχρονο ταξιδιώτη
Η νέα ταυτότητα των αμερικανικών μοτέλ που μαγνητίζει τον σύγχρονο ταξιδιώτη
Πώς τα κλασικά μοτέλ της άκρης του δρόμου μεταμορφώνονται σε προορισμούς με χαρακτήρα και πολιτιστική αξία.
Τα αμερικανικά μοτέλ γεννήθηκαν ως απλές στάσεις στους αυτοκινητόδρομους των δεκαετιών του ’40 και του ’50 και ήταν λειτουργικά, οικονομικά και συχνά αντιαισθητικά. Κι όμως, σε μια εποχή που η ταξιδιωτική εμπειρία επαναπροσδιορίζεται, αυτά τα άλλοτε παραμελημένα καταλύματα γνωρίζουν μια εντυπωσιακή αναβίωση. Στη θέση των ξεθωριασμένων πινακίδων και των μονότονων δωματίων εμφανίζονται πλέον επιμελώς αποκατεστημένες μονάδες που συνδυάζουν τον ρετρό χαρακτήρα με σύγχρονο σχεδιασμό και μια νέα αντίληψη φιλοξενίας: Προσιτή, στιβαρή, με έντονη την αίσθηση του τόπου.
Η επιστροφή του οδικού ταξιδιού και η ανάγκη για αυθεντικότητα
Η άνοδος των μοτέλ δεν είναι τυχαία. Το οδικό ταξίδι, το αμερικανικό «road trip» γνωρίζει ξανά μεγάλη δυναμική, τροφοδοτούμενο από τις μεταπανδημικές συνήθειες, την ανάγκη των νεότερων ταξιδιωτών για ευελιξία και την αναζήτηση εμπειριών που ξεφεύγουν από τα τυποποιημένα ξενοδοχειακά πρότυπα. Τα μοτέλ, με την άμεση πρόσβαση στο δρόμο, τη μικρή κλίμακα και την ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα, προσφέρουν κάτι διαφορετικό, μια εμπειρία «τοπική», σχεδόν κινηματογραφική, που δεν προσποιείται πολυτέλεια αλλά επενδύει στην προσωπικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Η επιστροφή του οδικού ταξιδιού και η ανάγκη για αυθεντικότητα
Η άνοδος των μοτέλ δεν είναι τυχαία. Το οδικό ταξίδι, το αμερικανικό «road trip» γνωρίζει ξανά μεγάλη δυναμική, τροφοδοτούμενο από τις μεταπανδημικές συνήθειες, την ανάγκη των νεότερων ταξιδιωτών για ευελιξία και την αναζήτηση εμπειριών που ξεφεύγουν από τα τυποποιημένα ξενοδοχειακά πρότυπα. Τα μοτέλ, με την άμεση πρόσβαση στο δρόμο, τη μικρή κλίμακα και την ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα, προσφέρουν κάτι διαφορετικό, μια εμπειρία «τοπική», σχεδόν κινηματογραφική, που δεν προσποιείται πολυτέλεια αλλά επενδύει στην προσωπικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα