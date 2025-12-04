Τι συμβαίνει όταν ένα φλιτζάνι τσαγιού γίνεται αφορμή για ταξίδι
Η ξαφνική έλλειψη του ιαπωνικού matcha οδηγεί τους ταξιδιώτες και τους λάτρεις του τσαγιού σε νέες ανεξερεύνητες διαδρομές.
Το matcha, η χαρακτηριστική πράσινη σκόνη από προσεκτικά καλλιεργημένα φύλλα τσαγιού που χτυπιούνται με ειδικό μικρό χτυπητήρι μέχρι να γίνουν αφρός, έχει γίνει συνήθεια σε καφέ, ζαχαροπλαστεία και σπίτια από τη Νέα Υόρκη έως την Αθήνα.
Όμως η φετινή χρονιά έφερε μια απρόσμενη εξέλιξη. Το αυθεντικό matcha έγινε σπάνιο. Οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ιαπωνία, η ξηρασία σε καλλιεργητικές ζώνες και η αργή, απαιτητική διαδικασία άλεσης, προκάλεσαν σημαντική μείωση της παραγωγής. Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα προϊόν που χρειάζεται χρόνο και υπομονή, βρέθηκε ξαφνικά να μην επαρκεί για τη ζήτηση που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια.
Η έλλειψη αυτή, όσο κι αν ξενίζει τους λάτρεις της πράσινης σκόνης, άνοιξε νέους δρόμους. Πολλοί στρέφονται σε άλλες ποικιλίες, μερικές από τις οποίες ήταν για χρόνια καλά κρυμμένα μυστικά των παραγωγών.
