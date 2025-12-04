7 παραμυθένιοι ξενώνες στην Ελλάδα για τις γιορτές
7 παραμυθένιοι ξενώνες στην Ελλάδα για τις γιορτές
Ζεστασιά και γιορτινή μαγεία σε 7 ξενώνες που υπόσχονται τις πιο όμορφες γιορτινές αποδράσεις.
Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους ξυπνά μια σχεδόν παιδική ανάγκη να νιώσουμε ξανά τη μαγεία. Οι πόλεις και τα χωριά φορούν τα γιορτινά τους, οι βιτρίνες γεμίζουν υποσχέσεις και το μυαλό τρέχει σε εικόνες θαλπωρής. Το παράθυρο του σαλονιού που βλέπει στο χιόνι, μια κούπα με ζεστή σοκολάτα, ένα τζάκι που σιγοκαίει και αγαπημένα πρόσωπα που φωτίζονται από τη φλόγα του.
Τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία για παύση, για επιστροφή στον εαυτό μας και σε όσα έχουν ουσία. Εκείνη η ανάγκη της εποχής για ένα μέρος που μπορεί να προσφέρει φιλοξενία, ζεστασιά και αυθεντική καλοσύνη. Ένα μέρος που θα βάλει στην καρδιά μας την πιο όμορφη κόκκινη κορδέλα των αναμνήσεων. Επτά ξενώνες, από το μυθικό Ζαγόρι μέχρι τις ονειρικές πλαγιές του Πηλίου, υπόσχονται να ντύσουν τις φετινές γιορτές με μαγεία. Ο καθένας τους μια ξεχωριστή εμπειρία, όλοι μαζί μια διαδρομή στην πιο ζεστή εκδοχή του χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία για παύση, για επιστροφή στον εαυτό μας και σε όσα έχουν ουσία. Εκείνη η ανάγκη της εποχής για ένα μέρος που μπορεί να προσφέρει φιλοξενία, ζεστασιά και αυθεντική καλοσύνη. Ένα μέρος που θα βάλει στην καρδιά μας την πιο όμορφη κόκκινη κορδέλα των αναμνήσεων. Επτά ξενώνες, από το μυθικό Ζαγόρι μέχρι τις ονειρικές πλαγιές του Πηλίου, υπόσχονται να ντύσουν τις φετινές γιορτές με μαγεία. Ο καθένας τους μια ξεχωριστή εμπειρία, όλοι μαζί μια διαδρομή στην πιο ζεστή εκδοχή του χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα