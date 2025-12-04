Ένας εορταστικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας

Η Αθήνα ντύνεται γιορτινά και προσφέρει στιγμές φωτός και πολυτέλειας σε ένα σκηνικό που κάνει τις μέρες να ξεχωρίζουν.