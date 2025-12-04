Όλυμπος: Ένας περίπατος στους πρόποδες του Όρους των Θεών
Στον Όλυμπο για μια φυσιολατρική εμπειρία που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ταξιδιωτική μνήμη μας.
Ο Όλυμπος, το ψηλότερο όρος, το βουνό των μύθων και των θρύλων, της μοναδικής φυσικής ομορφιάς και της περιπέτειας, εκτός από τις κορυφές του και τη συγκίνηση της κατάκτησής τους, προσφέρει επίσης περιπάτους και πεζοπορικές διαδρομές, ήπιες, ιστορικές, πολιτιστικές και προσιτές σε όλους.
Συναντηθήκαμε με τη Βάγια Μπουφέτη στο Λιτόχωρο, στο απίθανο «Ντίσκο Ρωμέικο», το προηγούμενο βράδυ της προγραμματισμένης μας βόλτας στο βουνό. Νέα, όμορφη, διαρκώς χαμογελαστή και με ένα ειλικρινές επικοινωνιακό χάρισμα, η Βάγια, ανάμεσα σε ήχους σύγχρονης μουσικής, σε γεύσεις νόστιμες και το ευχάριστο βουητό από τις παρέες που ήταν μοιρασμένες στο χώρο, μου περιγράφει την ιστορία της. Γεννημένη όχι πολύ μακριά από τη σκιά του Ολύμπου, στην Κατερίνη, έχει μάθει να περπατά και να ανεβαίνει κορυφές από τα οκτώ της χρόνια, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την εξοικείωση με το βουνό αλλά και με την ιστορία του τόπου της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
