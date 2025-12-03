Τουριστική κυριαρχία της Ισπανίας στη Μεσόγειο
Τουριστική κυριαρχία της Ισπανίας στη Μεσόγειο
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 10μηνο ξεπέρασαν τα 118 δισ. ευρώ
Επιβεβαιώθηκε και τη φετινή χρονιά η τουριστική κυριαρχία της Ισπανίας στη Μεσόγειο και η ισχυρή θέση που κατέχει ως ταξιδιωτικός προορισμός στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας για το διάστημα Ιανουαρίου- Οκτωβρίου οι συνολικές δαπάνες των διεθνών τουριστών αυξήθηκαν κατά 7%, φτάνοντας σε 118,61 δισ. ευρώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η χώρα με τις υψηλότερες σωρευτικές δαπάνες (ποσοστό 17,9% επί του συνόλου) και ακολούθησαν η Γερμανία (11,8%) και η Γαλλία (8,8%).
Οι συνολικές δαπάνες των διεθνών τουριστών που επισκέφθηκαν την Ισπανία τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 12,78, δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,4% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Η μέση δαπάνη ανά τουρίστα ήταν 1.383 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,2% σε ετήσια βάση. Επίσης, η μέση ημερήσια δαπάνη αυξήθηκε κατά 5,5% φθάνοντας στα 201 ευρώ. Οι κύριες χώρες προέλευσης όσον αφορά τις δαπάνες τον Οκτώβριο ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (ποσοστό 17,2% επί του συνόλου), η Γερμανία (12,6%) και η Γαλλία (7,8%). Οι δαπάνες των τουριστών που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση, οι δαπάνες των Γερμανών τουριστών μειώθηκαν κατά 3,3% και οι δαπάνες των Γάλλων τουριστών αυξήθηκαν κατά 9,5%.
