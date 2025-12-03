Λιομάζωμα στα Χανιά για το λάδι της χρονιάς
Λιομάζωμα στα Χανιά για το λάδι της χρονιάς
Ταξιδεύουμε ως την Κρήτη για να μαζέψουμε τις ελιές που θα γίνουν το λάδι της νέας χρονιάς.
Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο η Κρήτη μαζεύει ελιές όπως συμβαίνει στις περισσότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. Αν κάνετε μια βόλτα στα δυτικά Χανιά, στον Άστρικα, τα Δελιανά, την Πανέθημο, σε οικισμούς και χωριά που ανήκουν στη ζώνη ΠΟΠ Κολυμβαρίου, θα το καταλάβετε εύκολα. Θα διασταυρωθείτε με αγροτικά όπου προεξέχουν τα ηλεκτρικά ελαιοραβδιστικά («αχινοί» στην καθομιλουμένη), θα προσέξετε να μην πατήσετε τα λιόπανα που καταλαμβάνουν μέρος της ασφάλτου, θα δείτε παράταιρες εικόνες όπως αυτή που είδαμε εμείς: μια γυναίκα με σακάκι και φούστα, καθισμένη μέσα στο φτυάρι ενός εκσκαπτικού μηχανήματος, να πηγαίνει ένας Θεός ξέρει πού.
Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο οι Αθηναίοι που έχουμε ελιές στην Κρήτη κατεβαίνουμε να τις μαζέψουμε. Όπως οι περισσότεροι παραγωγοί, ξυπνάμε νωρίς και ξεκινάμε από τον Κάτω Γαλατά προς τους ελαιώνες της Πανεθήμου. Μέσα στα 32 χλμ. που χωρίζουν τις δύο αυτές περιοχές, μεταφερόμαστε από την τουριστική στην παραγωγική Κρήτη. Από ένα προάστιο των Χανίων με ξενοδοχειακές μονάδες, κλειστά μίνι γκολφ κλαμπ και Βορειοευρωπαίους μετοίκους που έχουν βγει για πρωινό τζόκινγκ, στην ενδοχώρα με τις απέραντες εκτάσεις ελιάς, τα σοβατισμένα πέτρινα σπίτια και τις γιαγιάδες που παρατηρούν την κίνηση από την πλαστική καρέκλα της αυλής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο οι Αθηναίοι που έχουμε ελιές στην Κρήτη κατεβαίνουμε να τις μαζέψουμε. Όπως οι περισσότεροι παραγωγοί, ξυπνάμε νωρίς και ξεκινάμε από τον Κάτω Γαλατά προς τους ελαιώνες της Πανεθήμου. Μέσα στα 32 χλμ. που χωρίζουν τις δύο αυτές περιοχές, μεταφερόμαστε από την τουριστική στην παραγωγική Κρήτη. Από ένα προάστιο των Χανίων με ξενοδοχειακές μονάδες, κλειστά μίνι γκολφ κλαμπ και Βορειοευρωπαίους μετοίκους που έχουν βγει για πρωινό τζόκινγκ, στην ενδοχώρα με τις απέραντες εκτάσεις ελιάς, τα σοβατισμένα πέτρινα σπίτια και τις γιαγιάδες που παρατηρούν την κίνηση από την πλαστική καρέκλα της αυλής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα