Χριστούγεννα στα Τρίκαλα Κορινθίας
Γιορτές ανάμεσα στα έλατα και τα αναμμένα τζάκια
Μόλις 145 χλμ νότια της Αθήνας και περίπου δύο ώρες απόσταση βρίσκονται τα ελατοσκέπαστα Τρίκαλα Κορινθίας. Χτισμένα στις βόρειες πλαγιές του όρους Κυλλήνη, αποτελούνται από τρεις συνοικίες και αποτελούν έναν υπέροχο προορισμό για γραφικά και φυσιολατρικά Χριστούγεννα.
Το χωριό ανήκει στις λίγες περιπτώσεις που αναπτύσσονται σε τρεις συνοικίες, οι οποίες απέχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους. Έτσι συναντάμε τα Κάτω, Μεσαία και Άνω Τρίκαλα και μια υψομετρική διαφορά περίπου 200 μέτρων, από τα 900 μ στα Κάτω Τρίκαλα έως τα 1100 μ στα Άνω. Και οι τρεις συνοικίες είναι χτισμένες αμφιθεατρικά, με τα Μεσαία και Άνω Τρίκαλα να γειτονεύουν με πυκνό ελατόδασος.
