Τι θα συμβεί στα νερά της Σιθωνίας για την ανάπτυξη του Τουρισμού
Τι θα συμβεί στα νερά της Σιθωνίας για την ανάπτυξη του Τουρισμού


Παροπλισμένη πυραυλάκατος του Πολεμικού Ναυτικού θα βυθιστεί στα νερά της.

Ο δήμος Σιθωνίας ενέκρινε την υπογραφή ειδικής σύμβασης με το Πολεμικό Ναυτικό για τη διάθεση από μέρους του Πολεμικού Ναυτικού ενός παροπλισμένου μέσου άνευ ανταλλάγματος στο πλαίσιο σχεδίου για την ανάπτυξη τεχνητού υποβρύχιου αξιοθέατου και την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στον προορισμό.

Ειδικότερα, αντικείμενο της σχετικής σύμβασης αποτελεί ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της παραχώρησης στον Δήμο του παροπλισμένου πλοίου με την ονομασία «ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ». Ο παροπλισμός του πλοίου, που εντάχθηκε στον ελληνικό στόλο το 1980, έγινε πέρυσι το καλοκαίρι.

