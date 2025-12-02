Απόδραση στη λίμνη Δόξα: Μια υπέροχη περιήγηση και μια γευστική ανταμοιβή
Απόδραση στη λίμνη Δόξα: Μια υπέροχη περιήγηση και μια γευστική ανταμοιβή
Κυριακάτικη βόλτα στη Λίμνη Δόξα για πικ-νικ, επαφή με την φύση και πανέμορφες εικόνες να μας περιτριγυρίζουν.
Ξημέρωσε Κυριακή πρωί και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα: μια βόλτα με φίλους για να γεμίσουμε με νέες εμπειρίες και εικόνες, να έρθουμε πιο κοντά μεταξύ μας και να απολαύσουμε τη φύση με τα υπέροχα χρώματα που παίρνει κάθε εποχή.
Ξεκινήσαμε από την Αθήνα όχι πολύ νωρίς, καθώς η λίμνη Δόξα απέχει περίπου δύο ώρες και το ταξίδι μέχρι εκεί έχει τη δική του ομορφιά. Η διαδρομή περνά μέσα από χωριά, δάση και εικόνες που κάνουν την εκδρομή να μοιάζει μεγαλύτερη. Αν αξίζει κάτι σε αυτό το κομμάτι, είναι να μη βιαστείτε. Οδηγήστε με χαμηλές ταχύτητες, κάντε στάσεις όπου σας τραβά το μάτι και αφήστε τις εικόνες να γίνουν αναμνήσεις. Κάπως έτσι δένεται μια παρέα.
Ύστερα από μερικά τραγούδια στο αμάξι, παιχνίδια και αρκετά «πεινάω», φτάσαμε στη λίμνη Δόξα και, όπως ήταν φυσικό, η πρώτη μας σκέψη ήταν να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα «πεινάω» που ακούστηκαν την τελευταία ώρα. Ξέραμε ήδη τι μας αρέσει ως παρέα, γι’ αυτό και επιλέξαμε για το μικρό μας σνακ τα μικρά μπεργκεράκια με ΔΩΔΩΝΗ Plant’d Κίτρινο, μπιφτεκάκια σόγιας, μαρούλι, ντομάτα και μια ελαφριά σος από γιαούρτι και μουστάρδα. Γευστικά για όλους και κατάλληλα για τους vegan φίλους της παρέας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ξεκινήσαμε από την Αθήνα όχι πολύ νωρίς, καθώς η λίμνη Δόξα απέχει περίπου δύο ώρες και το ταξίδι μέχρι εκεί έχει τη δική του ομορφιά. Η διαδρομή περνά μέσα από χωριά, δάση και εικόνες που κάνουν την εκδρομή να μοιάζει μεγαλύτερη. Αν αξίζει κάτι σε αυτό το κομμάτι, είναι να μη βιαστείτε. Οδηγήστε με χαμηλές ταχύτητες, κάντε στάσεις όπου σας τραβά το μάτι και αφήστε τις εικόνες να γίνουν αναμνήσεις. Κάπως έτσι δένεται μια παρέα.
Ύστερα από μερικά τραγούδια στο αμάξι, παιχνίδια και αρκετά «πεινάω», φτάσαμε στη λίμνη Δόξα και, όπως ήταν φυσικό, η πρώτη μας σκέψη ήταν να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα «πεινάω» που ακούστηκαν την τελευταία ώρα. Ξέραμε ήδη τι μας αρέσει ως παρέα, γι’ αυτό και επιλέξαμε για το μικρό μας σνακ τα μικρά μπεργκεράκια με ΔΩΔΩΝΗ Plant’d Κίτρινο, μπιφτεκάκια σόγιας, μαρούλι, ντομάτα και μια ελαφριά σος από γιαούρτι και μουστάρδα. Γευστικά για όλους και κατάλληλα για τους vegan φίλους της παρέας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα