Γιορτές στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο -Σεργιάνι στα πέτρινα στολισμένα σοκάκια
Γιορτινή εξόρμηση στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, με πέτρινα σοκάκια, στολισμένα σπίτια και κοντά σε υπέροχα μέρη για μονοήμερες εκδρομές
Οι σκιέρ γνωρίζουν καλά την περιοχή, αφού συχνά τη χρησιμοποιούν ως βάση για τις εξορμήσεις τους στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα, το οποίο απέχει περίπου 17 χλμ. Κάποιοι έχουν επισκεφθεί το χωριό πολλές φορές, ενώ άλλοι ίσως να μην έχουν ακούσει καν το όνομα του Παλαιού Αγίου Αθανασίου. Σε κάθε περίπτωση, ο γραφικός αυτός οικισμός ταιριάζει στις γιορτές με κρύο, όπως τις θυμόμαστε παλιότερα, τότε που στολίζαμε το δέντρο χωρίς να δείχνει το θερμόμετρο 20°C.
