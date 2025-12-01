Το παραμυθένιο παλάτι του γερμανικού Βορρά
Το παραμυθένιο παλάτι του γερμανικού Βορρά
Η μαγεία του παλατιού του Σβερίν πηγάζει από την αρμονία της αρχιτεκτονικής του ιστορικού ρομαντισμού με το φυσικό περιβάλλον.
Το παλάτι του Σβερίν έχει εμφανιστεί και σε ταινίες, όπως το κατασκοπευτικό θρίλερ «Kingsman: Ο Χρυσός Κύκλος», ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται στα ομορφότερα και επιβλητικότερα παλάτια της Γερμανίας. Το κομψό ανάκτορο στηρίζεται σε εκατοντάδες πασάλλους, θεμελιωμένους στη γη ενός μικροσκοπικού νησιού καταμεσής της φύσης, και αποτελεί σήμα κατατεθέν της ιστορικής πόλης Σβερίν, της πρωτεύουσας του κρατιδίου Μεκλεμβούργου Πομερανίας.
Αγέρωχο και μεγαλοπρεπές, βαμμένο στο χρώμα της ώχρας, με περίτεχνους τρούλους (ο ένας απολήγει σε σχήμα στέμματος), πύργους, οβελίσκους, προεξέχοντα παραθυράκια και αετώματα από τερακότα, το παλάτι του Σβερίν φαντάζει σαν να είναι βγαλμένο από ένα παραμύθι των αδελφών Γκριμ. Ιστορικές αναφορές ενός ταξιδιώτη του Χαλιφάτου της Κόρδοβας μαρτυρούν ότι στο μικρό νησί ορθωνόταν ένα φρούριο ήδη κατά τον 10ο αιώνα. Τον 16ο αιώνα ο Δούκας Ιωάννης Αλβέρτος Α΄ πήρε την πρωτοβουλία να μετατρέψει το κάστρο της εποχής του σε αναγεννησιακό παλάτι, μέρος του οποίου έχει διατηρηθεί και επεκταθεί στην τωρινή του μορφή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα