7 πλατείες της Ελλάδας που αφηγούνται την ιστορία της

Από την αρχαία Αγορά της Αθήνας ως το Ναύπλιο, οι πλατείες λειτουργούσαν ως τόποι συγκέντρωσης, διεκδίκησης και διαμόρφωσης της ιστορίας.