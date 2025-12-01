Πωγώνι: Οδηγός εμπειριών για τον προορισμό της Ηπείρου με την ανόθευτη ομορφιά
Πωγώνι: Οδηγός εμπειριών για τον προορισμό της Ηπείρου με την ανόθευτη ομορφιά
Η Φύση, οι Άνθρωποι, η γαστρονομία και όλα όσα αξίζει να ζήσετε.
Η ανεξερεύνητη πλευρά του νομού Ιωαννίνων, το Πωγώνι, αποκαλύπτει στον επισκέπτη ένα σύνολο χωριών, εικόνων, ιστοριών και ανθρώπων που ξεδιπλώνουν τον ρυθμό μιας διαφορετικής εποχής. Είναι από εκείνους τους τόπους που σου ζητούν να τους ανακαλύψεις. Κι όταν νομίζεις ότι τους έχεις δει, πάντα θα έχουν κάτι κρυφό να σου αποκαλύψουν.
Φτάνοντας μέχρι τις παρυφές των συνόρων, σε αυτό το κομμάτι της Ηπείρου, τα τριάντα οκτώ χωριά με την ηπειρωτική τους αρχιτεκτονική γεμίζουν τον τόπο με μια ιδιαίτερη αύρα. Πλατείες που ζωντανεύουν τα καλοκαίρια με παιδικές φωνές κάτω από τους σκιερούς πλατάνους, μόνιμοι κάτοικοι να κουβεντιάζουν στα παλαιά καφενεία, πέτρινα γεφύρια που φυλάσσουν στο πέτρωμά τους μνήμες αιώνων και τοπικές γεύσεις φτιαγμένες με αγάπη και απλότητα σε ένα σκηνικό που τιμά την πρώτη ύλη.
Από το Δελβινάκι, και τη Βήσσανη με τα πέτρινα αρχοντικά της, μέχρι τον παραδοσιακό οικισμό Δολό και το μικρό Ωραιόκαστρο, κτισμένο στις όχθες του ποταμού Γορμού, κάθε χωριό προσθέτει τη δική του χροιά στο αφήγημα αυτού του τόπου.
