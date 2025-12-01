City Break στο Άστι: Ένας προορισμός ιδανικός για οινοτουρισμό
Η «Πόλη των 100 πύργων» στον ιταλικό Βορρά έχει πλούσια ιστορία, σημαντικό πολιτισμό και σπουδαία οινική παραγωγή
Το όνομα σίγουρα δεν μας είναι άγνωστο. Είτε το έχουμε αναφέρει σε κάποιο wine bar ζητώντας ένα ποτήρι από το φημισμένο ημιαφρώδες, ημίγλυκο Asti Spumante, είτε το έχουμε διαβάσει σε κάποια ετικέτα μπουκαλιού πριν απελευθερώσουμε τις χαρούμενες φυσαλίδες του υπέροχου, αρωματικού Moscato d’ Asti, όπως αλλιώς αναφέρεται το παγκοσμίως γνωστό κρασί που παράγεται στο κεντρικό Πιεμόντε.
Σημείο αναφοράς για την Ιταλική οινική σκηνή, χτισμένο μεταξύ των λόφων Langhe και Monferrato, το Άστι είναι πολλά περισσότερα από μια πόλη ιδανική για οινοτουρισμό. Με τη σημαντικότερη μεσαιωνική αρχιτεκτονική κληρονομιά σε ολόκληρο το Πιεμόντε, είναι μια πόλη που κρύβει αναρίθμητους θησαυρούς, θρύλους, παραδόσεις και γαστρονομικές εκπλήξεις στους επισκέπτες του.
