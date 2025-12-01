Γιορτινή απόδραση σε 5 lοw profile προορισμούς της Ελλάδας
Γιορτινή απόδραση σε 5 lοw profile προορισμούς της Ελλάδας
Εμπειρίες σε γραφικά χωριά, με ατελείωτη φύση και εντυπωσιακά αρχιτεκτονήματα
Χαρείτε τις φετινές γιορτές μακριά από τους πολυσύχναστους προορισμούς, σε μερικά από τα λιγότερο γνωστά ορεινά χωριά της Ελλάδας.
Λαύκος -Πήλιο
Η μεγάλη στολισμένη πηλιορείτικη πλατεία, σας υποδέχεται στο πανέμορφο χωριό του Λαύκου, παλιό κεφαλοχώρι και από τα πιο ανεπτυγμένα του Πηλίου όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλία. Τα γλυπτά, που κοσμούν το προαύλιο του μουσείου, σμιλεύτηκαν επιτόπου και στο εσωτερικό του θα δείτε 60 ζωγραφικά έργα του καλλιτέχνη Θανάση Φάμπα με καταγωγή από το χωριό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Λαύκος -Πήλιο
Η μεγάλη στολισμένη πηλιορείτικη πλατεία, σας υποδέχεται στο πανέμορφο χωριό του Λαύκου, παλιό κεφαλοχώρι και από τα πιο ανεπτυγμένα του Πηλίου όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλία. Τα γλυπτά, που κοσμούν το προαύλιο του μουσείου, σμιλεύτηκαν επιτόπου και στο εσωτερικό του θα δείτε 60 ζωγραφικά έργα του καλλιτέχνη Θανάση Φάμπα με καταγωγή από το χωριό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα