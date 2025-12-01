Γιορτινή απόδραση σε 5 lοw profile προορισμούς της Ελλάδας
Γιορτινή απόδραση σε 5 lοw profile προορισμούς της Ελλάδας

Εμπειρίες σε γραφικά χωριά, με ατελείωτη φύση και εντυπωσιακά αρχιτεκτονήματα

Γιορτινή απόδραση σε 5 lοw profile προορισμούς της Ελλάδας
Χαρείτε τις φετινές γιορτές μακριά από τους πολυσύχναστους προορισμούς, σε μερικά από τα λιγότερο γνωστά ορεινά χωριά της Ελλάδας.

Λαύκος -Πήλιο
Η μεγάλη στολισμένη πηλιορείτικη πλατεία, σας υποδέχεται στο πανέμορφο χωριό του Λαύκου, παλιό κεφαλοχώρι και από τα πιο ανεπτυγμένα του Πηλίου όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλία. Τα γλυπτά, που κοσμούν το προαύλιο του μουσείου, σμιλεύτηκαν επιτόπου και στο εσωτερικό του θα δείτε 60 ζωγραφικά έργα του καλλιτέχνη Θανάση Φάμπα με καταγωγή από το χωριό.

