Ταξίδι στην άκρη του κατοικημένου κόσμου
Στον Αρκτικό Κύκλο και μόλις 500 μίλια από τον Βόρειο Πόλο, το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ προσφέρει μια σπάνια αρκτική εμπειρία

Φανταστείτε έναν τόπο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται από -20 °C τον χειμώνα έως 7°C, το καλοκαίρι. Όπου μεταξύ 26 Οκτωβρίου και 14 Φεβρουαρίου επικρατεί σκοτάδι 24 ώρες το 24ωρο και το Βόρειο Σέλας κυριαρχεί στον ορίζοντα. Όπου η περίοδος του λυκόφωτος μεταξύ των εποχών βυθίζει τα πάντα σε ένα απόκοσμο μπλε φως, ενώ αντίθετα, ο ήλιος του μεσονυχτίου, από τις 15 Απριλίου ως τις 26 Αυγούστου, φέρνει μαζί του το φαινόμενο του 24ώρου φωτός. Φανταστείτε επίσης, έναν τόπο με περισσότερες πολικές αρκούδες -περίπου 3.000-από ό,τι ανθρώπους, και οδικές πινακίδες που αφορούν τα μεγαλόπρεπα αυτά ζώα, αντί για τα οχήματα.

