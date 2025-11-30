4 χωριά του Πηλίου για τα Χριστούγεννα
4 χωριά του Πηλίου για τα Χριστούγεννα

Πορταριά, Τσαγκαράδα, Μακρινίτσα, Άγιος Γεώργιος Νηλείας, είναι μερικά από τα πανέμορφα χωριά του Πηλίου, ιδανικά για τις γιορτές

4 χωριά του Πηλίου για τα Χριστούγεννα
Το βουνό του Πηλίου είναι ένας πολύ αγαπημένος προορισμός για τα Χριστούγεννα και αυτό γιατί έχει απίθανα γραφικά χωριά αλλά και μια φύση σχεδόν παραμυθένια που ταιριάζει τόσο πολύ στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Οι πλαγιές του είναι γεμάτες καστανιές, οξιές, έλατα και πλατάνια, βελανιδιές και μηλιές, φτέρες και κισσούς που ανάμεσά τους φωλιάζουν ρεματιές, ρυάκια και πηγές που κρύβουν νεραϊδένιους μύθους.

Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr
