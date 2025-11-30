Χειμερινό ταξίδι στα ποτάμια της Ελλάδας
Διασχίζουν τη χώρα σαν υδάτινα μονοπάτια, γεμίζοντας τους τόπους ζωή και κρυστάλλινα νερά.
Τον χειμώνα, τα χιόνια σκεπάζουν τις κορυφές των ορεινών όγκων, οι άνεμοι διαπερνούν τα απόκρημνα φαράγγια και τα ποτάμια της Ελλάδας κυλούν χωρίς σταματημό. Άλλοτε ορμητικά, άλλοτε γαλήνια, χαράζουν υδάτινα μονοπάτια στη γη και στις μνήμες. Μόνιμοι παρατηρητές της φύσης που αλλάζει και τώρα βυθίζεται στη ησυχία του χειμώνα, τα ποτάμια γίνονται αφηγητές ιστοριών, δρόμοι που ενώνουν βουνά, κάμπους και ανθρώπους. Από τον παγωμένο Αώο και τον μυθικό Αλιάκμονα ως τον Αχελώο των παραδόσεων, τον Πηνειό της Θεσσαλίας, τον Έβρο των ορίων και τον Αξιό που ενώνει λαούς, κάθε ποτάμι είναι μια διαφορετική αφήγηση.
