3 ορεινές αποδράσεις στην Ελλάδα του Δεκεμβρίου
Ο Δεκέμβριος στα ελληνικά βουνά αποκαλύπτει την ομορφιά του μέσα από τη ζεστασιά μιας φιλοξενίας που δεν χρειάζεται λόγια.
Ο Δεκέμβριος στην ορεινή Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή: η φύση έχει ηρεμήσει, τα δάση έχουν ξεντυθεί από τα φθινοπωρινά τους χρώματα, και μια γλυκιά προσμονή για τις γιορτές που έρχονται αιωρείται στον παγωμένο αέρα. Δεν πρόκειται για τη λαμπερή στιγμή των Χριστουγέννων, αλλά για εκείνες τις ήσυχες εβδομάδες της προετοιμασίας. Όταν τα ορεινά χωριά τυλίγονται στην ομίχλη, οι μυρωδιές από τα τζάκια γεμίζουν τα καλντερίμια, και η Ελλάδα θυμάται τον άλλο εαυτό της, μακριά από τις παραλίες και τα νησιά.
Τρεις προορισμοί ξεχωρίζουν αυτή την εποχή, ο καθένας με τη δική του ατμόσφαιρα: η Ορεινή Αρκαδία με την ιστορική της βαρύτητα, τα Τρίκαλα Κορινθίας με την αλπική τους κομψότητα, και η Ορεινή Ναυπακτία με την άγρια απομόνωσή της. Τρεις διαφορετικές εκδοχές του ελληνικού ορεινού χειμώνα που περιμένουν να ανακαλυφθούν.
