Φιδάκια: Γιορτινή απόδραση στο χωριό-ησυχαστήριο της Ευρυτανίας
Ένα χωριό με ακατέργαστη ομορφιά, προσφέρει στιγμές αυθεντικής φιλοξενίας.
Η Ευρυτανία παρασύρει τον επισκέπτη σε μια αδιάκοπη εξερεύνηση των ποικίλων τοπίων της: ορμητικά ποτάμια, παραδοσιακοί οικισμοί, τοξωτά γεφύρια, φαράγγια και κατάφυτες βουνοπλαγιές. Πλάι στα πολύβουα χειμερινά θέρετρα της περιοχής, όπως το Καρπενήσι, το Μεγάλο Χωριό και ο Προυσός, στέκει σιωπηλό ένα μικρό χωριό που όσοι το επισκέπτονται, συχνά επιστρέφουν για να ξαναζήσουν τη μοναδική του ατμόσφαιρα: τα Φιδάκια.
Για εκείνους τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να αποφύγουν την πολυκοσμία και αναζητούν γαλήνη, αυθεντικότητα και εντυπωσιακές θέες, αυτό το «κρυμμένο» στολίδι, χτισμένο σε υψόμετρο 920 μέτρων, αποτελεί ιδανική επιλογή.
