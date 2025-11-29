Χειμερινό ταξίδι στο Μπέργκεν της Νορβηγίας
Χειμερινό ταξίδι στο Μπέργκεν της Νορβηγίας
Καλά κρυμμένη μέσα σε ένα εντυπωσιακό φιόρδ και αγκαλιασμένη από επτά βουνά αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι της Νορβηγίας.
Το Μπέργκεν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας και ξεχωρίζει για τη ναυτική της παράδοση, την εμπορική της ιστορία και την αρχιτεκτονικής της. Καλά κρυμμένη μέσα σε ένα εντυπωσιακό φιόρδ και αγκαλιασμένη από επτά βουνά αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι της Νορβηγίας.
Συνεχίζοντας την ισχυρή πολιτιστική και εμπορική του ταυτότητα, το Μπέργκεν, είναι πλέον μια σύγχρονη πόλη και ένα πολιτιστικό χωνευτήρι, με μια μεγάλη ποικιλία συναυλιών, διεθνών φεστιβάλ και μουσείων κάθε είδους. Παρά τον εκμοντερνισμό της όμως παραμένει υπέροχα γραφική χάρη στην ιστορική γειτονιά Μπρίγκεν, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μια σειρά από ξύλινα χρωματιστά σπιτάκια το ένα μετά το άλλο χτισμένα την εποχή του μεσαίωνα δίνουν χαρακτήρα σε ένα κατά τα άλλα κλασικό λιμάνι της Βόρειας Θάλασσας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Συνεχίζοντας την ισχυρή πολιτιστική και εμπορική του ταυτότητα, το Μπέργκεν, είναι πλέον μια σύγχρονη πόλη και ένα πολιτιστικό χωνευτήρι, με μια μεγάλη ποικιλία συναυλιών, διεθνών φεστιβάλ και μουσείων κάθε είδους. Παρά τον εκμοντερνισμό της όμως παραμένει υπέροχα γραφική χάρη στην ιστορική γειτονιά Μπρίγκεν, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μια σειρά από ξύλινα χρωματιστά σπιτάκια το ένα μετά το άλλο χτισμένα την εποχή του μεσαίωνα δίνουν χαρακτήρα σε ένα κατά τα άλλα κλασικό λιμάνι της Βόρειας Θάλασσας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα