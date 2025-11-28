Χριστούγεννα στο Βελιγράδι
Χριστούγεννα στο Βελιγράδι
Γιορτινές εμπειρίες στην αγαπημένη βαλκανική πρωτεύουσα.
Γνωστή κυρίως για την έντονη νυχτερινή της ζωή και το κράμα ανάμεσα στα Βαλκάνια και την Ευρώπη, η πρωτεύουσα της Σερβίας έχει εξελιχθεί σε ένα νέο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Με τη διαφορά ότι βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη και όχι κάπου στη Μεσόγειο.
Δεύτερη ορθόδοξη χώρα μετά την Ελλάδα στην Ευρώπη, η Σερβία ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, γεγονός που την οδηγεί να γιορτάζει τα Χριστούγεννα λίγο αργότερα από τον υπόλοιπο κόσμο. Για την ακρίβεια, στις 7 Ιανουαρίου.
Ο εορτασμός αυτός σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την αξία των γιορτών στο Βελιγράδι. Το αντίθετο. Η πόλη ντύνεται γιορτινά και συνδυάζει όσο λίγες πρωτεύουσες τόσο διαφορετικά στιλ, επιρροές και εμπειρίες, από τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη μέχρι τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά απομεινάρια της Γιουγκοσλαβίας. Εδώ αφήνετε στην άκρη τα κλασικά εμπορικά Χριστούγεννα και γνωρίζετε τη γιορτινή αύρα μιας πόλης που απλώνεται στις όχθες του Δούναβη, σε ένα σκηνικό λιγότερο φωταγωγημένο, αλλά αυθεντικό και ανεπιτήδευτο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα