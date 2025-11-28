Βαρκάδα στα κατανυκτικά ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας
Βαρκάδα στα κατανυκτικά ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας
Μια αξέχαστη εμπειρία, κατά την οποία θα θαυμάσετε και βραχογραφίες, αλλά και τον φτερωτό κόσμο που ζει εκεί
Επισήμως χαρακτηρισμένοι ως «παραδοσιακός οικισμός», οι Ψαράδες είναι ένα χωριό της βορειοδυτικής Φλώρινας, χτισμένο σε υψόμετρο 843 μέτρων. Είναι όμως και το μοναδικό παρόχθιο χωριό στο ελληνικό κομμάτι της Μεγάλης Πρέσπας, κάτι που το καθιστά αφετηρία της βαρκάδας μας σε αυτήν.
Για να ακριβολογούμε, βέβαια, μιλάμε για βαρκάδα στο τμήμα της Μεγάλης Πρέσπας που ανήκει στην επικράτεια της χώρας μας, δηλαδή στα 43,5 τ.χλμ. από τα 259 τ.χλμ. που καταλαμβάνει η λίμνη, την οποία μοιραζόμαστε με την Αλβανία και με τη Βόρεια Μακεδονία. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τοπίου είναι τα ασκηταριά, που είναι συνολικά 7. Από αυτά, τα 3 βρίσκονται στο ελληνικό τμήμα των ακτών, ενώ τα υπόλοιπα 4 εντοπίζονται σε αλβανικό έδαφος. Επιπλέον ασκηταριά υπάρχουν και στη γειτονική λίμνη Οχρίδα, στα σύνορα Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας.
