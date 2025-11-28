Γιορτινή διάθεση και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους σε 6 θεαματικά παγοδρόμια του Λονδίνου
Γιορτινή διάθεση και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους σε 6 θεαματικά παγοδρόμια του Λονδίνου
Μετρώντας αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, οι πίστες των υπαίθριων παγοδρομίων συνδυάζουν εορταστικό κλίμα και ιστορικά σκηνικά
Το κρύο και το ψιλόβροχο δε πτοούν κανέναν. Τη γνώριμη μουντάδα του ουρανού ξορκίζουν χιλιάδες λαμπιόνια που αναβοσβήνουν ρυθμικά. Τη πολυκοσμία στους δρόμους καλύπτουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες που ακούγονται παντού. Ακόμη και το ζωηρό κόκκινο των λεωφορείων και των τηλεφωνικών θαλάμων περνά απαρατήρητο μπροστά σε εκατοντάδες χρώματα και ιριδισμούς που ξεπροβάλλουν σε κάθε βιτρίνα. Και μέσα στο φαντασμαγορικό σκηνικό και τη σταδιακή κορύφωση του γιορτινού κλίματος, κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να χάσει ούτε μία από τις συναρπαστικές εμπειρίες που προσφέρει το Λονδίνο τα Χριστούγεννα.
