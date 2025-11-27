Πώς διαμορφώνεται το προφίλ του ταξιδιώτη το 2026
Οι τάσεις στα ταξίδια του 2026 όπως αποτυπώθηκαν στην κορυφαία ταξιδιωτική έκθεση του Λονδίνου.
Αν υπάρχει μία τάση που ξεχωρίζει για το 2026, αυτή δεν είναι ένας νέος άγνωστος προορισμός ούτε μία ακόμη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται να μας οργανώσει τη ζωή. Είναι το ίδιο το ταξίδι. Η απλή, ανθρώπινη, ακατέργαστη ανάγκη να σηκωθείς και να φύγεις, να απομακρυνθείς από την καθημερινότητα και να πατήσεις σε ένα έδαφος που σε κάνει να αναπνέεις αλλιώς. Η «βαριά» λέξη ταυτότητα ακούστηκε και ταρακούνησε γνώστες και ειδικούς.
Αυτό ήταν το πραγματικό μήνυμα που ξεπήδησε από τις έρευνες και τους διαδρόμους της φετινής WTM στο Λονδίνο, της κορυφαίας έκθεσης για τον τουρισμό στον κόσμο. Ήταν ένα μήνυμα που ειπώθηκε από τη σκηνή, αλλά και κάτι που ένιωθες καθώς μιλούσες με ξενοδόχους, αναλυτές, ανθρώπους της τεχνολογίας, τουριστικούς οργανισμούς, νέους δημιουργούς. Ο τουρισμός όχι μόνο δεν ανακάμπτει, αλλά αναδιαμορφώνεται από τα θεμέλιά του.
Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Η τουριστική βιομηχανία αναμένεται να αναπτύσσεται με ρυθμό 3,5% κάθε χρόνο μέχρι το 2035, ξεπερνώντας τη συνολική παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη που θα κινείται στο 2,5%. Η συμβολή του τουρισμού στην παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να ξεπεράσει τα 16 τρισεκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας το 12% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Και οι διεθνείς αφίξεις έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο, την υψηλότερη τιμή στην ιστορία του κλάδου. Όμως οι αριθμοί, όσο εντυπωσιακοί κι αν είναι, εξηγούν μόνο το μισό της εικόνας. Το υπόλοιπο μισό είναι βαθιά ανθρώπινο.
