6+1 βιβλιοπωλεία στο Παρίσι με κινηματογραφική ομορφιά
6+1 βιβλιοπωλεία στο Παρίσι με κινηματογραφική ομορφιά
Αναπόσπαστο κομμάτι της παριζιάνικης καθημερινότητας και σύμβολα πολιτισμού, τα βιβλιοπωλεία του Παρισιού είναι must στάση.
Το μεγαλύτερο ζήτημα γύρω από το Παρίσι είναι το γεγονός ότι, πολύ συχνά, όσοι το επισκέπτονται, έχουν υπερβολικά πολλές απαιτήσεις από το ταξίδι τους εκεί. Ακόμα και στη σύγχρονη ψυχολογία, υπάρχει όρος που ονομάζεται «το σύνδρομο του Παρισιού» και ο οποίος περιγράφει το συναίσθημα βαθιάς απογοήτευσης που έχουν βιώσει μέσα στα χρόνια μερικοί επισκέπτες που έφτασαν στην Πόλη του Φωτός, ελπίζοντας να συναντήσουν ένα επίγειο θαύμα. Αντί γι΄ αυτό, συνάντησαν μία μεγάλη, θαυμάσια, αλλά την ίδια στιγμή, απόλυτα πραγματική πόλη. Με όλα όσα μπορεί να σημαίνει αυτό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα