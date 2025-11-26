The Grand Ballroom: Το αρχιτεκτονικό εγχείρημα στα Τίρανα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον αστικό χάρτη
Ένα φιλόδοξο συγκρότημα σε σχήμα γιγαντιαίας μπάλας που συνδυάζει αθλητισμό, φιλοξενία και σύγχρονη κατοικία.
Η ολλανδική αρχιτεκτονική εταιρεία MVRDV παρουσίασε τα σχέδια για ένα από τα πιο τολμηρά αρχιτεκτονικά εγχειρήματα στα Βαλκάνια. Πρόκειται για τη δημιουργία της «The Grand Ballroom», μιας γιγαντιαίας σφαίρας άνω των 100 μέτρων που θα αντικαταστήσει το υπάρχον αθλητικό κέντρο Asllan Rusi στα Τίρανα της Αλβανίας.
Η πρόταση, που προέκυψε μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, συνδυάζει αθλητισμό, φιλοξενία, κατοικίες και εμπορικές χρήσεις σε έναν ενιαίο όγκο με έντονη εικαστική ταυτότητα, ο οποίος φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα νέο αστικό τοπόσημο.
