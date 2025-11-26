Αστικά Πικνίκ: Η νέα τάση στις πόλεις που έχει πάντα ήλιο
Μπορεί να είμαστε ένα βήμα πριν τον χειμώνα, ωστόσο συνεχίζουμε να χαιρόμαστε τις ηλιόλουστες μέρες, με πικνίκ και καλή παρέα.
Ως άνθρωποι που ζούμε στις μεγαλουπόλεις, ένα από τα πράγματα που μας λείπουν συχνά και θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής μας είναι η επαφή με τη φύση. Έτσι, αποφασίσαμε ως παρέα, για έναν μήνα, κάθε Σαββατοκύριακο να επισκεπτόμαστε ένα διαφορετικό πάρκο της Αθήνας και να κάνουμε πικνίκ, για όσο μας το επιτρέπει ακόμα ο καιρός. Πάντα με σεβασμό στη φύση και με σκοπό τόσο να έρθουμε κοντά με εκείνη όσο και μεταξύ μας, οι συναντήσεις και οι ανάσες από την καθημερινότητα έγιναν πάνω σε ένα γκαζόν και ένα απλωμένο καρό τραπεζομάντηλο.
Στο project αυτό, με το εβδομαδιαίο πικνίκ, αποφασίσαμε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε και μια πιο plant based διατροφή. Για αυτό χρησιμοποιούμε τα Plant’d προϊόντα της ΔΩΔΩΝΗ, που είναι φυτικά και vegan, χωρίς συντηρητικά, χωρίς αλλεργιογόνα, χωρίς γλουτένη, λακτόζη και σόγια, με την πιστοποίηση V Label. Μας άρεσε επίσης που η παραγωγή τους έχει χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα, μια επιλογή που στηρίζει μια πιο βιώσιμη στάση, χωρίς να θυσιάζει τη γεύση ή τις διατροφικές ανάγκες του καθενός.
Μια πρώτη γνωριμία με τη vegan κουζίνα για να έρθουμε πιο κοντά στη φύση αλλά και στο ευ ζην, με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους μπορούμε.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
