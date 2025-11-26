Taste & Drive στην Ερμιόνη: Ένα Σαββατοκύριακο του φθινοπώρου με αφορμή ένα γαστρονομικό γεγονός
Taste & Drive στην Ερμιόνη: Ένα Σαββατοκύριακο του φθινοπώρου με αφορμή ένα γαστρονομικό γεγονός
Ανακαλύπτοντας ξανά τον προορισμό της Πελοποννήσου που μοιάζει με νησί.
Κάποια ταξίδια δεν είναι μόνο διαδρομές, ούτε μια συναρπαστική μετακίνηση από το ένα σημείο σε ένα άλλο, καινούργιο, ενδιαφέρον, κοντινό ή μακρινό. Είναι ταξίδια στην ψυχή ενός τόπου, μια εξερεύνηση στις ιστορίες, στις μυρωδιές, στα προϊόντα που κουβαλούν μέσα τους τη γη και την ταυτότητα κάθε προορισμού. Αυτό είναι το Taste & Drive. Με την Avis στο τιμόνι, κάθε διαδρομή μας γίνεται μια συλλεκτική ταξιδιωτική ανάμνηση.
Αυτή τη φορά ο προορισμός μας ήταν η Ερμιόνη, η παραθαλάσσια γωνιά της Πελοποννήσου όπου το ζουμερό, μυρωδάτο ρόδι λειτουργεί ως εκλεκτό τοπικό προϊόν, σύμβολο και κομμάτι της παράδοσης, αφορμή για γιορτή. Με το αυτοκίνητο που νοικιάσαμε από την Avis, αφήνουμε πίσω την Αθήνα και κατευθυνόμαστε στην πευκόφυτη χερσόνησο της Αργολίδας, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τις ακτές και ο ορίζοντας ανοίγεται φωτεινός. Κάθε στροφή του δρόμου φανερώνει και κάτι νέο: έναν λόφο με θέα, έναν ελαιώνα που μοιάζει να αφηγείται ιστορίες, μια ματιά στο Αιγαίο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Αυτή τη φορά ο προορισμός μας ήταν η Ερμιόνη, η παραθαλάσσια γωνιά της Πελοποννήσου όπου το ζουμερό, μυρωδάτο ρόδι λειτουργεί ως εκλεκτό τοπικό προϊόν, σύμβολο και κομμάτι της παράδοσης, αφορμή για γιορτή. Με το αυτοκίνητο που νοικιάσαμε από την Avis, αφήνουμε πίσω την Αθήνα και κατευθυνόμαστε στην πευκόφυτη χερσόνησο της Αργολίδας, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τις ακτές και ο ορίζοντας ανοίγεται φωτεινός. Κάθε στροφή του δρόμου φανερώνει και κάτι νέο: έναν λόφο με θέα, έναν ελαιώνα που μοιάζει να αφηγείται ιστορίες, μια ματιά στο Αιγαίο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα