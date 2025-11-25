Έρευνα: Ποιο είναι το προφίλ του αγοραστή πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα σήμερα
Το 63% των ενδιαφερόμενων σκοπεύει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα.
Tην πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα της ελληνικής αγοράς πολυτελούς κατοικίας με βάση πραγματικά δεδομένα συναλλαγών δημοσιοποίησε η Greece Sotheby’s International Realty. Η ανάλυση βασίζεται σε 250 συμμετέχοντες από τη βάση των 14.300 ενεργών επαφών της εταιρείας και επικυρώνεται από συναλλαγές ύψους 550 εκατ. ευρώ. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αγορά που σημειώνει σημαντική πρόοδο με τιμές συγκρίσιμες των κορυφαίων μεσογειακών προορισμών, αλλά με μερίδιο μόλις 2% της συνολικής μεσογειακής αγοράς των 50 δισ. ευρώ.
Η έρευνα καταγράφει υψηλό ποσοστό πρόθεσης αγοράς – το 63% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα. Ωστόσο, ένας στους δύο εξετάζει παράλληλα και άλλες μεσογειακές αγορές, κυρίως την Ιταλία (15%), τη Γαλλία (10%) και την Ισπανία (9%). Η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον ώριμους διεθνείς προορισμούς σε μια απαιτητική μεσογειακή σκηνή όπου οι παράγοντες υποδομής, θεσμικού πλαισίου και περιβαλλοντικής αειφορίας διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη αξία.
Οι διεθνείς αγοραστές αντιπροσωπεύουν το 67% των συμμετεχόντων στην έρευνα, με κυριότερες αγορές προέλευσης τις ΗΠΑ (12%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%) και τη Γαλλία (8%). Οι Έλληνες αγοραστές αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου. Ο ετήσιος όγκος συναλλαγών στην Ελλάδα εκτιμάται μεταξύ 800 εκατ. και 1 δισ. ευρώ Η μεσογειακή αγορά πολυτελούς κατοικίας υπερβαίνει τα 50 δισ. ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει το σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της χώρας.
