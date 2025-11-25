Η Ισλανδία σε 20 ταξίδια: Η αληθινή εμπειρία ενός συναρπαστικού προορισμού
Η travel editor που γυρίζει ξανά και ξανά στον προορισμό που σε μαθαίνει να ζεις με τα μάτια ανοιχτά.
Η Erika Owen, Αμερικανίδα travel editor με βάση το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, έχει ταξιδέψει στην Ισλανδία σχεδόν 20 φορές. Την έχει ζήσει παγωμένη, φωτεινή, ομιχλώδη, ηφαιστειακή, μεσάνυχτα καλοκαιριού και βυθισμένη στο απόλυτο σκοτάδι. Στο πολυτελές φωτογραφικό λεύκωμα «Iceland Epic» των εκδόσεων Assouline, μας χαρίζει το δικό της παζλ αυτής της αντιφατικής χώρας: ένα κράμα ιστορίας, τοπίου, ανθρώπων και ανατροπής.
«Ήταν Μάρτιος 2015. Βούτηξα στη Silfra Fissure, ανάμεσα σε δύο τεκτονικές πλάκες, με θερμοκρασία νερού μόλις 2 βαθμούς Κελσίου. Παγωμένη, ζαλισμένη, αλλά εντελώς ερωτευμένη. Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα πόσο μικρή είμαι απέναντι στη φύση και πόσο μεγάλη είναι η εμπειρία του να την αποδέχεσαι όπως είναι», θυμάται.
Αυτό το σοκ του υποσυνείδητου που προκαλεί η Ισλανδία είναι, όπως αναφέρει η Erika, το αόρατο επίπεδο ζωής που διατρέχει όλο το νησί. «Νιώθεις ότι κάτι κινείται γύρω σου, ακόμα και αν δεν το βλέπεις. Είναι σαν μια μόνιμη αγκαλιά από την ίδια τη γη».
