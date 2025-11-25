Ο Γιώργος Τσακίρης δίνει νέα πνοή σε βελέντζες: Η διαδρομή από τη Φλωρεντία μέχρι το εργαστήρι του στο όρος Πάικο
Μας αφηγήθηκε τη διαδρομή του ανάμεσα στη Μακεδονία, τη Φλωρεντία και την Αθήνα, με αφορμή την έκθεση στην οποία συμμετέχει.
Ο Γιώργος Τσακίρης μας προσκαλεί στο εργαστήρι του στο Αχλαδοχώρι Μακεδονίας, να δούμε από κοντά παραδοσιακές βελέντζες στις οποίες έχει παρέμβει εικαστικά ενώ δοκιμάζουμε ένα ποτήρι κρασί δικής του παραγωγής. Αρχικά, ωστόσο, μπορούμε να επισκεφτούμε τη νέα ομαδική έκθεση για τη σύγχρονη υφαντική τέχνη «Μίτοι για την εποχή μας», όπου συμμετέχει με ένα έργο του, στην Αθήνα, στο Lofos Art Project.
Παιχνίδι στο πάτωμα, φωλιασμένοι ανακούρκουδα στο μαλλιαρό πέλος, να αναζητάμε ίσως τουβλάκια ή αυτοκινητάκια χαμένα ανάμεσα στα κρόσσια. Δεν χρειάζεται να ανήκουμε σε παλαιότερες γενιές για να έχουμε τέτοιες παιδικές αναμνήσεις –πολλοί από εμάς έτυχε να μεγαλώσουμε σε σπίτια ντυμένα με βελέντζες, ιδιαίτερα αν οι γονείς και οι παππούδες μας κατάγονταν από χωριά ορεινά ή της βόρειας Ελλάδας όπου, ειδικά στο παρελθόν, το κρύο του χειμώνα δεν αστειευόταν. Τις τελευταίες δεκαετίες, η βελέντζα εξορίστηκε από τα περισσότερα σπίτια, ως δύσχρηστη -βαριά, δύσκολη στο καθάρισμα και τη μεταφορά. Σε κάποιες περιπτώσεις αντικαταστάθηκε από βιομηχανοποιημένες φλοκάτες από συνθετικά υλικά. Τα εργαστήρια βελέντζας που κάποτε ευημερούσαν στον ελληνικό βορρά έκλεισαν και τα αποθέματά της κατέληξαν να πωλούνται όσο-όσο.
