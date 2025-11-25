Κβέντλινμπουργκ: Ένας ευρωπαϊκός προορισμός βγαλμένος από παραμύθι

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ιστορία 11 αιώνων, μεσαιωνική ατμόσφαιρα, υπέροχη θέα από δύο λόφους και 2.000 σπίτια που μοιάζουν με ζωγραφιά

Οι συναρπαστικές αντιθέσεις της Γερμανίας είναι κάτι που μπορεί να περιμένει κάθε επισκέπτης σε όποιο κρατίδιό της κι αν βρεθεί. Από τη μια, κοσμποπολίτικες μητροπόλεις όπως το Βερολίνο, σημαντικά λιμάνια σαν το Αμβούργο και τη Βρέμη, υπερσύγχρονοι εμπορικοί κόμβοι με θεαματικούς ουρανοξύστες όπως η Φρανκφούρτη, κι από την άλλη πόλεις γεμάτες γραφικότητα, με άψογα διατηρημένη την αρχιτεκτονική τους ταυτότητα και ιστορία που αντανακλάται σε κάθε εντυπωσιακό κάστρο, ανάκτορο, μνημείο και καθεδρικό ναό, όπως η Βαϊμάρη, η Τριρ, η Βορμς, η Χάναου, η Πάσσαου κι αμέτρητες ακόμη, συνθέτουν ένα κολλάζ ανεξάντλητων ψηφίδων.

Ανάμεσα σε πυκνά δάση, πανέμορφες κοιλάδες, επιβλητικά βουνά, αλπικούς δρυμούς, πανέμορφες λίμνες και ποτάμια, υπέροχες επαρχιακές πόλεις κατέχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά των Γερμανών και κλέβουν εκείνη των επισκεπτών.

