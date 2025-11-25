Χριστούγεννα στην άλλη ορεινή Ελλάδα
Χριστούγεννα στην άλλη ορεινή Ελλάδα
Υπέροχα ορεινά μέρη της Ελλάδας, σαν βγαλμένα από παραμύθι, μέσα στη φύση και τη ζεστασιά, ιδανικά για τις γιορτινές μέρες
Είναι οι πιο όμορφες γιορτινές μέρες της χρονιάς, οι μέρες που ξαναγίνεσαι παιδί. Μέρες που θέλουμε να ζήσουμε Χριστούγεννα βγαλμένα από τα παραμύθια: Χριστούγεννα με χιόνια στο καμπαναριό, τζάκια που τριζοβολούν, καμινάδες που καπνίζουν, τη μοσχοβολιά του καμένου ξύλου στην παγωμένη ατμόσφαιρα, ζεστά χουχουλιαστά δωμάτια και θολά τζάμια, με καλή παρέα και εκλεκτά εδέσματα. Χριστούγεννα με τα δωμάτια και τις σάλες στολισμένες, με το έλατο έξω από το παράθυρο χιονισμένο, και στο ζεστό δωμάτιο ή το lobby, τα λαμπιόνια να αναβοσβήνουν νωχελικά. Βουνά από κουραμπιέδες και μελομακάρονα στέλνουν βουτυράτες, σαγηνευτικές μυρωδιές.
Βάλτε πλώρη, λοιπόν, για τα πανέμορφα βουνά μας: σε κορφές και βουνοπλαγιές, χαράδρες και ραχούλες, παραδοσιακά χωριά και μοναδικά ορεινά καταφύγια, εκεί όπου το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι πιο ζωντανό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Βάλτε πλώρη, λοιπόν, για τα πανέμορφα βουνά μας: σε κορφές και βουνοπλαγιές, χαράδρες και ραχούλες, παραδοσιακά χωριά και μοναδικά ορεινά καταφύγια, εκεί όπου το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι πιο ζωντανό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα