Ένα διαμέρισμα προς πώληση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη
Ένα διαμέρισμα προς πώληση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη
Επενδυτική ευκαιρία για όσους αναζητούν κατοικία σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά.
Ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης αποτελεί περιοχή με διαρκή πορεία ανάπτυξης, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Η θέση του εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως η Εθνική Οδός και η λεωφόρος Κηφισού, καθώς και σε μέσα μεταφοράς, εμπορικά κέντρα και υπηρεσίες. Ο οικιστικός χαρακτήρας της περιοχής συνδυάζεται με έντονη εμπορική δραστηριότητα, στοιχείο που την κατατάσσει στα πλέον προσβάσιμα και λειτουργικά σημεία της μητροπολιτικής Αττικής.
Η δημογραφική και οικονομική σύνθεση της περιοχής παρουσιάζει εύρος. Σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο, μεγάλο μέρος των κατοίκων ανήκει σε νεότερες παραγωγικές ομάδες, ενώ η τοπική οικονομία στηρίζεται στη μεταποίηση, στο εμπόριο και στις μεταφορές. Πρόκειται για αστικό χώρο όπου συνυπάρχουν κατοικία και επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για οικιστική εγκατάσταση, επαγγελματική ανάπτυξη και επενδυτικό ενδιαφέρον.
