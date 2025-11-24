Φθινόπωρο, σχεδόν χειμώνας, στην Τήνο: Όταν τα μελτέμια ησυχάζουν
Φθινόπωρο, σχεδόν χειμώνας, στην Τήνο: Όταν τα μελτέμια ησυχάζουν
Εξερευνώντας μία άλλη πλευρά της Τήνου, με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα, τα άδεια σοκάκια, τα γραφικά χωριά και τους φιλόξενους κατοίκους.
Τα νησιά χωρίς μαγιό, τα νησιά χωρίς υπαιθριότητες. Και από όλα τα νησιά, η Τήνος, αυτό το ανεμοδαρμένο νησί, που μοιάζει να βρίσκει τον αληθινό βηματισμό του όταν η θερμοκρασία πέφτει και η θάλασσα ξεκουράζεται μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
Να φοράω φούτερ και χοντρές κάλτσες, τυλίγοντας στο πιρούνι μου μερικά σπαγγέτι, καθώς απολαμβάνω τη θέα στην περατζάδα του λιμανιού από τα τραπέζια του αγαπημένου μου ιταλικού. Να μυρίζω την αλμύρα, αλλά να μην έχω καμία διάθεση να βουτήξω στα νερά. Το ομολογώ, είμαι θερινή κολυμβήτρια. Η Τήνος, όμως, ανάμεσα φθινόπωρο και χειμώνα, είναι ονειρική.
Μακριά από τη θερινή τύρβη και τον συνωστισμό του Δεκαπενταύγουστου, το νησί αλλάζει πρόσωπο. Το φως στο λιμάνι γίνεται πιο απαλό, τα τραπέζια σταματούν να γεμίζουν βιαστικά και ο αέρας έχει μια υγρασία που καλεί για μάζεμα μέσα. Το σώμα λαχταρά ζεστασιά και, για να τη βρει, κάνει βόλτες. Ο δρόμος προς τη Μεγαλόχαρη κυλά ήσυχος και για πρώτη φορά μέσα στον χρόνο ακούω, ακριβώς εκεί, τον ήχο των βημάτων μου στις πλάκες. Είναι η εποχή που το νησί δίνει στον επισκέπτη χώρο να το δει όπως είναι πραγματικά. Και στην πραγματικότητα τα νησιά είναι αρκετά πιο μελαγχολικά, κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό, από αυτό που μπορεί να νομίζουμε.
