Φθινόπωρο, σχεδόν χειμώνας, στην Τήνο: Όταν τα μελτέμια ησυχάζουν



Εξερευνώντας μία άλλη πλευρά της Τήνου, με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα, τα άδεια σοκάκια, τα γραφικά χωριά και τους φιλόξενους κατοίκους.