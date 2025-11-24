Μια διαδρομή στο νότιο Λασίθι: Από την Ιεράπετρα και το δάσος του Σελάκανου ως το Μύρτος
Αυτό το road trip χαρίζει εικόνες της αυθεντικής Κρήτης καθώς περιηγούμαστε ανάμεσα σε μνημεία και διαδρομές της φύσης
Ταξιδεύουμε στη νότια άκρη του Λασιθίου, εκεί που τα νερά του Νότιου Κρητικού Πελάγους αγγίζουν τις ακτές της Κρήτης κι απλώνεται ένα πιο εκλεκτό πρόσωπο του νησιού. Η διαδρομή που έχουμε επιλέξει συνδυάζει κάθε χαρακτηριστικό του νομού, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Από τη γεμάτη ζωντάνια Ιεράπετρα, μέχρι το πευκόδασος του Σελάκανου, την ιστορική Μονή Παναγίας Εξακουστής και το Μύρτος, το όμορφο παραθαλάσσιο χωριό της Κρήτης, αυτό το road trip χαρίζει εικόνες της αυθεντικής Κρήτης.
Περιηγούμαστε ανάμεσα σε μνημεία και διαδρομές της φύσης, τυλιγμένοι από την παραθαλάσσια ηρεμία, σε μια εμπειρία που αποτυπώνει την πλουσιότερη παλέτα εμπειριών του Λασιθίου. Γιατί κάθε επίσκεψη στη μεγαλόνησο είναι διαφορετική από την προηγούμενη, και κάθε φορά μοιάζει άθικτη, λες και περιμένει να την ανακαλύψεις από την αρχή.
