Μετέωρα, Καλαμπάκα, Καστράκι - Τα αξιοθέατα κοντά στην πόλη των Τρικάλων

Στα Τρίκαλα της ιστορίας, του ποταμού Ληθαίου και των ποδηλάτων που ομορφαίνουν τους δρόμους και τα γραφικά στενά της πόλης, η μνήμη πρωταγωνιστεί.Εξίσου ιδιαίτερη ομορφιά και αξιοθέατα υπάρχουν και γύρω από την πόλη των Τρικάλων, όπως τα Μετέωρα, που είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988, η Καλαμπάκα φωλιασμένη στους βράχους των Μετεώρων, το πανέμορφο Καστράκι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείων Μανιταριών.Το σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο των Μετεώρων είναι ένα παγκοσμίου φήμης αξιοθέατο, σπουδαίο αναρριχητικό πεδίο και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988. Οι πρώτοι ασκητές ήρθαν γύρω στο 1100 μ.Χ., από το Άγιο Όρος, για να μονάσουν στις σπηλιές των θεόρατων βράχων. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι τον 14ο αιώνα, όταν εμφανίστηκε ο όσιος Αθανάσιος Μετεωρίτης και οργάνωσε την πρώτη κοινοβιακή κοινότητα ιδρύοντας μετά το μοναστήρι του Μεγάλου Μετεώρου. Στη συνέχεια, ήρθαν μοναχοί και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ακολούθησαν το παράδειγμα του οσίου, ιδρύοντας και άλλες μονές. Τον 15ο αιώνα θεωρείται ότι υπήρχαν 24, σήμερα λειτουργούν μόνο 6. Οι τοιχογραφίες τους, δημιουργημένες τον 16ο αι., είναι σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της μεταβυζαντινής ζωγραφικής.: η Μονή Μεγάλου Μετεώρου, το μεγαλύτερο και πιο αξιόλογο από όλα τα μοναστήρια, που ιδρύθηκε το 1343-44. Εξαιτίας του τεράστιου βράχου επάνω στον οποίο ήταν κτισμένη, ο όσιος Αθανάσιος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «Μετέωρο» δίνοντας το όνομα σε ολόκληρη την περιοχή. Υπολογίζεται πως το καθολικό κτίστηκε στα μέσα και στα τέλη του 14ου αιώνα και έχει αγιογραφίες κρητικής τεχνοτροπίας, φιλοτεχνημένες μεταξύ 1483-1552. Η μονή αποτελεί σημαντικό αξιοθέατο και οι χώροι της έχουν μετατραπεί σε μουσεία. Ξεχωρίζει η Τράπεζα του 1557 με μήκος 32 μέτρα διακοσμημένη με μοναδικά κειμήλια, το κελάρι με τα βαρέλια και τα σύνεργα του τρύγου, το μαγειρείο, το νοσοκομείο-γηροκομείο που κτίστηκε το 1572 και ο πύργος αναβάσεως κατασκευασμένος στις αρχές 16ου αιώνα.Η Μονή Βαρλαάμ, όπου ο αναχωρητής Βαρλαάμ ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στον ύψους 595 μ. βράχο, στα μέσα του 14ου αιώνα και έχτισε το εκκλησάκι των Τριών Ιεραρχών που όμως ερήμωσε μετά το θάνατό του. Μεταξύ 1541-44 οι αδελφοί Θεοφάνης και Νεκτάριος από τα Γιάννενα έκτισαν το αγιορείτικης αρχιτεκτονικής καθολικό των Αγίων Πάντων και έγιναν κτήτορες της μονής. Η Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, όπου η εικόνα του στενού και ψηλού βράχου με το μοναστήρι στην κορυφή του είναι εντυπωσιακή. Είναι γνωστό για τις Κρητικής Σχολής αγιογραφίες του καθολικού του.Φωλιασμένη στις ρίζες των θεόρατων βράχων των Μετεώρων, η πόλη προσελκύει χάρη σε αυτούς χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Αξιοθέατη είναι η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου που κτίστηκε μεταξύ 10ου και 11ου αιώνα επάνω στα ερείπια ναού του Απόλλωνα και παλαιοχριστιανικού ναού, και αποτέλεσε την Μητρόπολη της Επισκοπής Σταγών, μέχρι το 1954. Είναι βασιλική, τρίκλιτη, με υπερυψωμένο το μεσαίο κλίτος. Κύρια ασχολία των κατοίκων της Καλαμπάκας είναι ο τουρισμός, αλλά αρκετοί εργάζονται επίσης σε βιοτεχνίες αγιογραφίας και χαλκουργίας -μάλιστα, εκεί από το 1964 υπάρχει και σχολή ξυλογλυπτικής.Θα βρείτε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ και μπορείτε να επισκεφθείτε το Κέντρο Ψηφιακής Προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων. Απόσταση από τα Τρίκαλα: 21 χλμ.